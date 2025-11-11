Финансирование Украины на грани срыва: план с замороженными активами России снова забуксовал

Украина и Евросоюз / © ТСН.ua

Европейский план использования замороженных российских активов для поддержки Украины оказался под угрозой срыва из-за позиции Бельгии и открытого сопротивления Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо прямо заявил, что заблокирует инициативу, если средства пойдут на военные расходы.

Об этом говорится в статье Politico.

Бельгия настаивает, чтобы страны ЕС предоставили финансовые гарантии по займу, обеспеченному доходами от замороженных российских государственных активов, которые хранятся на ее территории. Как сообщили двое европейских чиновников, руководству Еврокомиссии не удалось убедить бельгийского премьера поддержать инициативу во время встречи в прошлую пятницу.

Дополнительные трудности создал Фицо, который публично выступил против этого механизма.

«Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах по изъятию замороженных активов, если эти средства пойдут на военные расходы Украины», — заявил премьер Словакии в воскресенье.

Его позиция подчеркивает правовые вызовы, с которыми сталкивается Еврокомиссия, пытаясь найти способ обойти потенциальное вето со стороны пророссийских стран — Словакии и Венгрии — во время голосования за продление санкций. Такой же опасности опасается и Бельгия.

Сейчас Комиссия разрабатывает юридический механизм, который позволит удерживать замороженные активы под контролем ЕС до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации. Без этого решения Словакия или Венгрия могут заблокировать всю инициативу, ведь санкции против РФ нужно возобновлять каждые шесть месяцев. В таком случае деньги могут быть возвращены Москве.

Министры финансов ЕС планируют вновь обсудить этот вопрос на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам, который состоится в ноябре в Брюсселе. Ожидается, что Еврокомиссия представит список альтернативных вариантов финансирования Украины, если использование российских активов не будет согласовано.

Целью этого документа является напомнить странам-членам, что в случае провала плана с репарационным кредитом им придется финансировать поддержку Украины за свой счет. Это неприятная перспектива для государств, чьи экономики до сих пор восстанавливаются после пандемии коронавируса. Особенно для Словакии, где уровень государственного долга превысил 88% ВВП.

Альтернативные варианты поддержки Украины

Еврокомиссия параллельно ищет другие источники финансирования для стабилизации украинской экономики и обеспечения ее способности продолжать сопротивление российской агрессии.

Одним из потенциальных партнеров рассматривают Норвегию. Министр финансов страны прибудет в Брюссель в среду, чтобы обсудить потребности Украины. Экономисты и политики предлагают, чтобы Норвегия, имея мощный суверенный фонд, выступила гарантом по репарационному кредиту. Однако, по словам европейских чиновников, вероятность такого решения остается низкой.

Кроме того, Еврокомиссия призывает государства-члены активнее использовать программу SAFE объемом 150 млрд евро, которая предусматривает совместные оборонные закупки, чтобы ускорить поставки оружия украинским военным.

Если же Бельгия, Венгрия и Словакия не изменят свою позицию, Евросоюзу придется искать другие источники финансирования.

Следующий саммит лидеров ЕС запланирован на середину декабря. Однако, по словам одного из европейских чиновников, даже если соглашение по репарационному кредиту будет достигнуто к тому времени, это может оказаться слишком поздно - его ратификация в национальных парламентах, в частности во Франции и Германии, может занять несколько месяцев.

Задержки на уровне ЕС также усложняют международное финансирование Украины. МВФ сможет предоставить новый транш только тогда, когда будет уверен в стабильности финансовой системы государства, а репарационный кредит остается ключевым фактором для положительного решения.

Напомним, в октябре сообщалось, что ЕС приближается к принятию исторического решения об использовании около 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка для финансовой поддержки Украины. По предварительному плану, Украина могли бы получить около 140 млрд евро в виде кредитов, которые пойдут как на военные, так и на экономические нужды. Однако наибольшее сопротивление оказывает Бельгия, которая требует юридических гарантий из-за опасений исков со стороны России.

Впоследствии в том же месяце Бельгия, где хранится значительная часть замороженных активов РФ, пригрозила заблокировать решение ЕС по их использованию для «репарационного кредита» Украине, если не будут выполнены ее требования. Поэтому Евросоюз отложил решение до декабря.