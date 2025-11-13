Финансирование Украины под угрозой: ЕС предлагает альтернативы замороженным российским активам

Замороженные активы РФ / © ТСН.ua

Реклама

Евросоюз рассматривает альтернативные варианты финансирования Украины, если план по использованию замороженных российских активов не будет реализован.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте, передает Politico.

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия изначально предлагала использовать находящиеся в Европе российские государственные активы для формирования кредита Украине на сумму 140 миллиардов евро. Однако эта инициатива столкнулась с сопротивлением Бельгии: большинство активов сохраняется в финансовой компании Euroclear и страна опасается юридических и финансовых рисков.

Реклама

Если план по замороженным активам не будет реализован, Еврокомиссия предлагает два альтернативных пути: выпуск общих облигаций ЕС, погашение которых будет происходить за счет национальных бюджетов, или прямое финансирование Украины отдельными странами. Однако эти варианты являются проблемными для государств с высокой задолженностью, таких как Франция и Италия.

"Использование замороженных российских активов - самый эффективный способ поддержать обороноспособность и экономику Украины и дать понять России, что время не на ее стороне", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Комментарии руководительницы ЕК прозвучали накануне заседания министров финансов ЕС в Брюсселе, где будут обсуждаться вопросы финансирования Украины. Европейские лидеры должны найти решение как можно быстрее, ведь средства Киева могут иссякнуть уже следующей весной.

Ранее сообщалось, что европейский план использования замороженных российских активов для поддержки Украины оказался под угрозой срыва из-за позиции Бельгии и открытого сопротивления Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо прямо заявил, что заблокирует инициативу, если деньги пойдут на военные расходы.