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Финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев: Кулеба призвал бойкотировать бренды, получающие кровавые доходы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
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Финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев: Кулеба призвал бойкотировать бренды, получающие кровавые доходы

Фото: ТСН.ua

Лидер украинских дипломатов Дмитрий Кулеба высказался о брендах, до сих пор работающих в России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать международные компании, которые остаются работать в России и таким образом финансируют российские военные преступления.

Об этом украинские дипломаты сообщили в сервисе микроблогов Twitter.

«Международные компании, которые остаются работать в России, напрямую финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев. Я снова призываю их клиентов и партнеров бойкотировать эти бренды, пока они не перестанут получать кровавые доходы и не выйдут из России», — говорится в сообщении.

Для тех, кто забывал о том, какие международные компании и бренды остались в России, МИД приводит соответствующую инфографику.

Добавим, что ранее Кулеба призвал мир бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с рынка РФ.

Напомним, что сопротивление войне рождает новые украинские бренды.

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Дата публикации
Просмотры
55
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