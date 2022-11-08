Финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев: Кулеба призвал бойкотировать бренды, получающие кровавые доходы

Лидер украинских дипломатов Дмитрий Кулеба высказался о брендах, до сих пор работающих в России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать международные компании, которые остаются работать в России и таким образом финансируют российские военные преступления.

Об этом украинские дипломаты сообщили в сервисе микроблогов Twitter.

FM @ DmytroKuleba : “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. Я заявляю, что я говорю на своих клиентах и партнерах для бойцов, эти brands until the stop making blood profits a out of #Russia ” pic.twitter.com/CUT95lP5ph — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 7, 2022

«Международные компании, которые остаются работать в России, напрямую финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев. Я снова призываю их клиентов и партнеров бойкотировать эти бренды, пока они не перестанут получать кровавые доходы и не выйдут из России», — говорится в сообщении.

Для тех, кто забывал о том, какие международные компании и бренды остались в России, МИД приводит соответствующую инфографику.

Добавим, что ранее Кулеба призвал мир бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с рынка РФ.

Напомним, что сопротивление войне рождает новые украинские бренды.

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