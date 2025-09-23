Финансируют войну против самих себя: Трамп в ООН "разнес" ЕС и НАТО

Президент США Дональд Трамп обращается к участникам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во вторник, 23 сентября 2025 года / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По его словам, страны НАТО финансируют войну против себя, ведь они продолжают покупать российскую нефть.

«Китай и Индия являются основными спонсорами войны в Украине, ведь они покупают российскую нефть. Недопустимо, но даже страны НАТО не прекратили закупку российских энергоресурсов. Мне это очень не нравится. По сути они финансируют войну против самих себя», — сказал президент США.

Трамп заявил, что если Путин не согласится на мирное соглашение, США готовы ввести против РФ высокие пошлины. Однако подчеркнул, что к этим пошлинам обязательно должна присоединиться Европа.

«Вы (страны ЕС — Ред.) гораздо ближе к месту событий. Между нами (и Россией — Ред.) океан, но вы прямо здесь. И вы покупаете нефть и газ у России, одновременно борясь с Россией. И это очень стыдно. И я подумал, что очень стыдно, когда я это узнал. Поэтому этим странам нужно отказаться от закупки даже в России, иначе потеряется еще больше жизней. И я буду бороться с европейскими странами здесь», — возмутился американский президент.

