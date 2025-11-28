Почему мирный план с «ампутацией» территорий отпугивает инвесторов от Украины

Мирный план для Украины, который «ампутировал» бы оккупированные Россией территории, будет иметь высокую экономическую цену для Европы. Все предложения по прекращению огня, представленные за последние две недели либо администрацией США, либо европейцами, предполагают принятие Киевом того, что Россия сохраняет по крайней мере временный контроль над захваченными территориями. Это создаст центр неопределенности, который будет тяготить экономику Европы на протяжении многих лет.

Об этом пишет колумность Пьер Бриансон в колонке для Reuters.

Во-первых, мир подвергает сомнению вопрос о том, смирится ли Владимир Путин когда-нибудь с тем, что замороженные резервы его страны — около 300 миллиардов долларов в США, Японии, Великобритании и Европе — могут быть использованы для восстановления Украины, как требуют правительства ЕС. В лучшем случае он вряд ли это сделает.

Предложение, обсуждаемое в ЕС и поддерживаемое канцлером Германии Фридрих Мерц, предусматривает использование по крайней мере активов центрального банка блока — около 210 миллиардов долларов — в качестве гарантии для «репарационного кредита» Украине. Но лидерам ЕС нужно действовать гораздо быстрее, чтобы убедиться, что эти активы помогут компенсировать агрессию Киеву России.

Около года назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет. Спустя год счет приближается к 600 миллиардам долларов, сообщил изданию европейский чиновник. Вместо того чтобы Россия взяла на себя половину, отказавшись от своих замороженных резервов, союзникам Украины, возможно, придется взять на себя большую часть финансового бремени.

По данным Всемирного банка, восстановление Украины должно финансироваться за счет сочетания средств иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. Но если статус территорий не будет урегулирован, Украина не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, который помог бы восстановить ее экономику. Даже если обе стороны согласятся на нестабильный статус-кво, страх возобновления военных действий и очередного российского вторжения будет годами отпугивать инвесторов.

Если на востоке Украины будет объявлено такое рассматриваемое нестабильное перемирие, западным европейцам, как минимум, придется увеличить свои расходы на оборону даже быстрее, чем они планируют. Вознаграждая войну Путина, другие страны, близкие к России, должны будут усилить бдительность, как и остальная Европа.

Последняя проблема для Европы и Украины состоит в том, что «мир» даст Путину экономическую передышку. В первоначальной американской версии возможного перемирия действовавшие с 2022 года экономические санкции Вашингтона были бы отменены. После трех лет перегрева из-за превращения в полноценную военную экономику это стало бы переломным моментом для России.

Если санкции будут отменены, перспективы для экономики — а значит и для перевооружения России — будут выглядеть более оптимистичными, предупреждает Reuters.

Частичное перемирие, основанное на статус-кво, будет иметь одну мощную привлекательность: прекращение разрушений и тысяч смертей. Но если Европа годами будет обременена нестабильной Украиной, опасность заключается в создании финансовой черной дыры и, во всяком случае, в реальном шансе на будущий конфликт.

