Кэролайн Левитт / © Associated Press

На переговорах в Женеве обе стороны добились значительного прогресса, однако впоследствии состоится еще один этап переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Левитт похвалила своего босса, что он и его администрация приложили «большое количество времени и усилий в попытку завершить эту войну, которая находится далеко от Соединенных Штатов Америки».

«Однако Трамп — это президент мира. Для этого он посвятил огромные ресурсы, чтобы положить этой войне конец. Буквально вчера прошел очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной», — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, в Женеве был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу по мирному соглашению. Так что в будущем состоится еще один раунд переговоров.

Левитт еще раз шокирует украинцев, как именно президент США относится к агрессии РФ. По ее словам, Дональд Трамп рассматривает «данную ситуацию» как крайне несправедливую — в отношении украинцев, россиян и американских налогоплательщиков, «ранее оплачивавших военные усилия в этой войне, пока президент Трамп не положил этому конец».

«И я хотела бы напомнить всем во всем мире, что Соединенные Штаты по-прежнему продают оружие НАТО, которое затем следует Украине для защиты ее свободы и ее границ», — заявила она.

Напомним, вечером 17 февраля в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций между Украиной, США и РФ.

Сегодня, 18 февраля, состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-США-Россия.

Впоследствии стало известно, что сегодня, кроме трехсторонней встречи, Рустем Умеров и Давид Арахамия встретились с главой российской делегации Мединским без представителей США.

По информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.

The Guardian отмечает, что второй день переговоров завершился только через два часа, что свидетельствует о скудном прогрессе.