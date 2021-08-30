Финишная прямая подготовки визита: посол рассказала о том, что Зеленский будут делать в США

Финишная прямая подготовки визита: посол рассказала о том, что Зеленский будут делать в США

В Вашингтоне президент будет находиться два дня, потом запланирована поездка в Калифорнию.

Посольство Украины в США и Офис президента вышли на финишную прямую подготовки насыщенного визита главы украинского государства Владимира Зеленского в США.

Об этом в Facebook сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

"В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию. С уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинский-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров", — говорится в сообщении.

Также запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

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"Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", — резюмировала госпожа посол.

Напомним, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоится 1 сентября. Переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, а на днях ее перенесли на 31, а затем — на День знаний.

Об этом в комментарии СМИ сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, перенос встречи связано с ситуацией в Афганистане.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в частности, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", — пояснил он.

Подоляк добавил, что встреча решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена.

"Учитывая непредсказуемость и напряженность ситуации в Афганистане, не может вызывать никаких двусмысленностей за того, что американской стороне необходимо фокусироваться на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационных обстоятельствах на следующий день. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки дня ", — резюмировал представитель Банковой.

Также накануне Байден принял решение о выделении дополнительной помощи Украине — до 60 млн долларов.

Напомним, что также президент США планирует проводить встречи со своей командой по национальной безопасности для обсуждения ситуации в Афганистане. Заметим, что 31 августа - день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны.

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