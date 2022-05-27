Финляндия отказалась сделать исключение для Украины по упрощенному вступлению в ЕС

Финляндия отказалась сделать исключение для Украины по упрощенному вступлению в ЕС

Финляндия отказалась предоставить Украине особые условия вступления в Европейский союз.

При этом Хельсинки считают сегодня важным дать Украине надежду на членство.

Об этом пишет Yle.

"Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС. Я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по поводу того, как страна станет членом ЕС в будущем", — отметила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

В то же время Марин не видит возможности предоставить Украине особые условия по вступлению в ЕС. Мол, исключений в соответствии критериям ЕС не может быть.

"Я не вижу никакого исключения в том, что критериям не нужно соответствовать", — сказала премьер-министр Финляндии.

Марин подчеркнула, что получение статуса страны-кандидата не означает, что страна завтра станет членом ЕС.

" Конечно, членство требует много работы. Мы обсуждали, как Украина может восстанавливаться и одновременно работать на пути к членству в ЕС", — сказала Марин.

Напомним, 26 мая Украину с визитом впервые посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: