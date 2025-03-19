Финляндия поддерживает Украину: о чем говорили Зеленский и Орпо

Украина и Финляндия продолжают сотрудничество в области безопасности и восстановления инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, в ходе которой обсудили оборону, экономическую помощь и восстановление Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

Основное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны, поставке артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестициям в производство оружия. Кроме того, стороны рассмотрели участие Финляндии в коалиции укрытий гражданской защиты и ее вклад в восстановление украинской инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку и 28-й оборонный пакет помощи.

Напомним, по словам Зеленского, уже в этом году начатая Российской Федерацией война в Украине может закончиться. Впрочем, условием для этого являются гарантии безопасности для нашей страны.

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