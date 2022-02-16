Финляндия повысила боеготовность войск на фоне российской агрессии

Уровень безопасности финских вооруженных сил был повышен до BRAVO (B).

Финляндия повысила уровень боеготовности своих военных, в частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии.

"Уровень безопасности Вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, действующих в зоне действия Сил обороны", – говорится в сообщении.

Силы обороны Финляндии оценивают уровень безопасности по четырехуровневой системе с буквенными кодами A-D, где A – базовый уровень, а D – более высокий уровень.

В Силах обороны говорят, что их гарнизоны и личный состав не сталкиваются с более высокой, чем обычно, угрозой насилия или применения силы.

Напомним, в Минобороны России 15 февраля заявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

Однако американская разведка не видит отвода российских войск от украинской границы.

Об отсутствии деэскалации на границе с Украиной заявил 16 февраля и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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