Финляндия решает, подавать ли заявку на вступление в НАТО

Финляндия решает, подавать ли заявку на вступление в НАТО

Решение должны принять в ближайшие несколько недель.

Финляндия решит, подавать ли заявку на вступление в НАТО, в течение нескольких ближайших недель.

Об этом 13 апреля заявила премьер-министр страны Санна Марин во время пресс-конференции, сообщает The Guardian.

"Существуют разные точки зрения: подавать заявку на членство в НАТО или не подавать заявку, и мы должны очень тщательно их проанализировать. Но я думаю, что наш процесс будет достаточно быстрым, это произойдет на протяжении недель", — сказала она.

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Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе в Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

Зеленский: "Если завтра нам предложат вступить в НАТО, мы вступим, но этого не будет"

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