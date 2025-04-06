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Финляндия сделала громкое заявление о переговорах с "фюрером" Путиным
Переговоры следует отложить, пока Россия продолжает захватнические военные действия в Украине.
Сейчас не время звонить по телефону "фюреру" РФ Владимиру Путину. Ведь время для нормализации отношений с Россией пока не наступило.
Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Yle .
"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся добиться с помощью такого разговора", - подчеркнула дипломат.
Впрочем, говорит глава МИД Финляндии, новости о попадании баллистики в гражданский объект (атака на Кривой Рог – Ред) "указывают на то, что разговор следует отложить".
По ее словам, пока агрессорка Россия не демонстрирует желание вернуться в международную договорную систему". Между тем пока этого не произойдет, "говорить о нормализации отношений будет преждевременно".
"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации, – ред). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию – поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", – подчеркнула Элина Валтонен.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поставил России "дедлайн" о готовности к миру. Американское чиновник подчеркнул, что президент Дональд Трамп желает завершить войну как можно раньше. В то же время, это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.