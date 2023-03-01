Финляндия сделала последний шаг на пути в НАТО: теперь дело за Альянсом

Финляндия завершила все внутренние процедуры, которые должна была осуществиться для вступления в НАТО, в частности, приняла законопроект о членстве в Альянсе.

Парламент Финляндии принял законопроект о членстве страны в НАТО. "За" проголосовали 184 депутата, против — только 7.

Об этом сообщает Yle.

Таким образом, Финляндия завершила все внутренние процедуры, которые должна была осуществиться для вступления в Альянс. Теперь членство в НАТО может быть реализовано, если Турция и Венгрия согласятся его ратифицировать. В настоящее время уже 28 стран НАТО одобрили вступление Финляндии и Швеции.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто удовлетворен тем, что парламент почти единогласно проголосовал за членство в НАТО. Он считает, что и Финляндия, и Швеция будут членами оборонного альянса до саммита НАТО в Вильнюсе этим летом.

"Да, даже в НАТО в этом вопросе часы тикают. Если на Вильнюсском саммите Финляндия и Швеция не станут членами НАТО, это бросит тень на политику открытых дверей НАТО. Я считаю, что подавляющее большинство из 28 стран НАТО, уже ратифицировавших это, думают так же", — сказал он.

Отметим, что президент Финляндии Саули Нииностио верит, что Финляндия и Швеция уже в качестве полноправных членов НАТО будут участвовать в июльском саммите оборонного альянса в Вильнюсе.

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