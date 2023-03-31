Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни — Столтенберг

В ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО. Это происходит после того, как Турция последней из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление.

Финляндия вступит в НАТО в ближайшие дни. По словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении страны. Он уже поздравил финского президента Саули Нииностио с этим историческим событием.

Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал во время своего заявления в пятницу, 31 марта.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО — сильнее", — сказал Столтенберг.

По его словам, у Финляндии очень боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, и ее членство усилит НАТО. Столтенберг добавил, что с нетерпением ждет возможности поскорее поздравить и Швецию как полноправного члена НАТО.

"Союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех", — сказал Столтенберг.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако полноценному вступлению препятствовали несколько стран Альянса, в частности Турция, которые отказывались ратифицировать соответствующие протоколы. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

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