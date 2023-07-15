Финляндия упрекнула Запад в заявлении о "неблагодарности" Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен упрекнула Запад за заявления о том, что Украина "неблагодарна" за оказанную помощь для войны с Российской Федерацией.

Об этом дипломат сказала в интервью Financial Times.

По ее словам, странам Запада не следует рассматривать помощь Украине как благотворительность. Ведь "Украина борется за нас".

"Они борются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности", — подчеркнула Валтонен.

Глава МИД Финляндии отмечает: никакой "усталости от войны нет". Что больше – она надеется, что ее никогда не будет. Вместе с тем Валтонен призывает к тому, чтобы страны Европы делали больше.

"Я думаю, что какой бы печальной ни была война, ключевым выводом стало то, что в Европе внезапно появилось осознание того, что нам нужно инвестировать в нашу оборону гораздо больше, чем мы делали раньше", — сказала глава МИД Финляндии.

Заявление Уоллеса, что Запад "не Amazon"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание, мол, Украине быть сдержаннее с требованиями. По его словам, Киеву нужно быть благодарнее западным союзникам за оказанную помощь.

Вероятно, поводом для такого заявления британского министра стала критика президента Владимира Зеленского Альянса за его нерешительность в отношении Украины. Украинский лидер подчеркнул, что "неопределенность – это слабость". По информации издания Politico, из-за этого заявления Запад обиделся на Зеленского.

Уже после слов Уоллеса Зеленский в шутку прокомментировал заявление министра обороны Британии. Глава государства заявил, что "не знает, как еще украинцам нужно поблагодарить" за оказанную Западом помощь, и предложил Уоллесу написать ему, как это нужно сделать.

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