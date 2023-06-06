Финляндия высылает девять российских дипломатов-шпионов

Девять россиян проводили разведывательную деятельность в Финляндии.
Правительство Финляндии высылает девять работников российского посольства.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.
Отмечается, что эти девять человек проводили разведывательную деятельность, которая "несовместима с дипломатическим статусом".
"Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом МИД уведомит российского посла", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, показала, как готовится к возведению забора на границе с РФ.
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