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Финляндия высылает девять российских дипломатов-шпионов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
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Финляндия высылает девять российских дипломатов-шпионов

Правительство Финляндии высылает девять работников российского посольства. / Фото: pixabay.com

Девять россиян проводили разведывательную деятельность в Финляндии.

Правительство Финляндии высылает девять работников российского посольства.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Отмечается, что эти девять человек проводили разведывательную деятельность, которая "несовместима с дипломатическим статусом".

"Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом МИД уведомит российского посла", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, показала, как готовится к возведению забора на границе с РФ.

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Дата публикации
Просмотры
229
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