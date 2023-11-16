Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией: что произошло

Финляндия полностью закрывает четыре пункта пропуска на границе с Россией в ответ на множество нелегальных мигрантов.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрывает контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Причиной послужили массовые случаи, когда на границу при содействии российских пограничников прибывают граждане третьих стран без документов и требуют убежища.

Об этом заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, пишет издание Ilta-Sanomat.

Так, закрываются следующие КПП:

Ваалимаа – Торфеновка;

Нуйямаа – Брусничное;

Иматра – Светогорск;

Ниирала – Вяртсиля.

Как обїяснил Орпо, в последние недели через Россию в Финляндию начали массово приезжать граждане Ирака, Йемена и других стран и просить убежища. Поэтому меры, которые сейчас принимаются, направлены на то, чтобы положить конец этим ситуациям.

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По словам министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, лица, обратившиеся сейчас в Финляндию, легально находились в России, поэтому ответственность за них будет нести Россия. Именно пограничники России пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию, через свои КПП, хотя не должны этого делать.

Напомним, ранее финские власти уже ввели дополнительные ограничительные меры – запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Это произошло потому, что за последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян и граждан третьих стран, не имеющих въездных документов. Они все чаще пытались въехать на велосипедах, поэтому теперь Финляндия принимает меры.

До этого Финляндия почти перестала пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами. Исключением были только те, кто имеет вид на жительство в Евросоюзе, постоянное место жительства в ЕС или гражданство стран ЕС. Кроме того, Финляндия ввела запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей.

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