Финпомощь от ЕС: Свириденко назвала сумму, которую получит Украина в этом году

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

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Украинское правительство планирует в 2025 году привлечь 39 млрд долл. внешнего финансирования. В частности, в первом квартале государство выполнило 14 из 16 индикаторов программы поддержки Ukraine Facility и должно получить от Евросоюза 12,5 млрд евро.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в эфире телемарафона.

«В этом году мы планируем как правительство привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И конечно, мы работаем с партнерами с тем, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году. Если мы говорим об августе, то все запланированные платежи поступят вовремя», — заверила Свириденко.

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Какая ситуация с финпомощью Украине?

Она назвала «полностью контролируемой» ситуацию с внешним финансированием Украины.

«Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме», — сказала премьер.

Она напомнила, что в этом году в рамках программы поддержки от ЕС Ukraine Facility предусмотрена помощь для Украины в 12,5 млрд евро. Чтобы получить эти деньги, государство должно выполнить определенные индикаторы, направленные на реформирование той или иной отрасли. По словам Свириденко, в первом квартале Украина выполнила 14 из 16 запланированных индикаторов.

«Последний индикатор, который мы выполняли, это была реформа АРМА. Президент подписал закон на выполнение этого индикатора. Мы как государство получили 560 млн долларов. Это маленький пример того, как работает эта система», — сказала глава правительства.

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Какие реформы надо выполнить для получения денег от ЕС?

По ее словам, еще два индикатора находятся на финальной стадии выполнения. Речь идет о принятии во втором чтении законопроекта о децентрализации и расширении штата Высшего антикоррупционного суда. Там сейчас идет конкурс на отбор судей, сказала Свириденко.

В Кабмине также ожидают, что парламент на ближайших заседаниях рассмотрит изменения в государственный бюджет, чтобы была возможность в полном объеме обеспечить потребности военных.

«Мы планируем добавить более 400 млрд грн, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны», — сообщила премьер.

Напомним, 25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что четвертый в этом году транш финпомощи Украине от ЕС в рамках Ukraine Facility, который Киев запросил еще в июне, будет предоставлен позже и в меньшем от запланированного объеме. Причина — Украина не выполнила три из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

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А 29 июля издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники проинформировало, что руководство Украины получило сигнал от Еврокомиссии о том, что финансирование в рамках Ukraine Facility может быть полностью остановлено, если дальше будет продолжаться давление на ключевые антикоррупционные институты.