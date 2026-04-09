Фицо без Орбана: как смена власти в Венгрии повлияет на помощь Украине и позицию Словакии

Виктор Орбан и Роберт Фицо / © Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает продолжить антиевропейский курс, но поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах может оставить его в полной изоляции. Братислава может не решиться рисковать миллиардами евро от ЕС ради поддержки Кремля.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Фицо заявил, что готов и дальше придерживаться антиевропейской линии, если его союзник Орбан потерпит поражение на выборах 12 апреля. Впрочем, как отмечают информированные источники, из-за значительной зависимости Словакии от финансовой поддержки ЕС и менее стабильных политических позиций самого Фицо по сравнению с Орбаном, ему будет непросто стать ключевым оппонентом Брюсселя.

Фицо может изменить свою политику в случае поражения Орбана

Дальнейшие действия словацкого премьера могут повлиять на темпы принятия решения Евросоюзом о предоставлении Украине более 90 млрд евро кредита. Эти средства остаются критически важными для Киева на фоне более чем четырех лет полномасштабной войны. Ранее Фицо поддержал решение Орбана заблокировать выплаты, что вызвало недовольство большинства стран-членов ЕС.

Хотя в прошлом месяце словацкий премьер заявлял о готовности «перехватить эстафету от Венгрии», по словам собеседников, в случае потери Орбаном власти Фицо, вероятно, скорректирует свою позицию.

Зависимость Словакии от ЕС

Возможности Братиславы влиять на решения ЕС остаются ограниченными, ведь страна в значительной степени зависит от европейского финансирования, которое поддерживает инвестиции в ее экспортно-ориентированную экономику. До 2027 года Словакия может получить почти 19 млрд евро помощи — примерно 14% ее ВВП за прошлый год.

У политических подходов Орбана и Фицо есть много общего: оба выступают за сохранение доступа к российским энергоресурсам несмотря на санкции ЕС и нарушили негласные правила блока, посетив Москву и встретившись с президентом РФ Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Однако, по словам одного из европейских чиновников, когда встает вопрос экономических интересов страны, прагматизм Фицо быстро берет верх.

Хотя до парламентских выборов еще есть время, они уже находятся в поле внимания словацкого премьера. Опросы показывают, что если бы голосование состоялось сейчас, действующая коалиция не смогла бы получить большинство даже с привлечением дополнительных правых сил.

Пример Венгрии также служит сигналом: замораживание ЕС 20 млрд евро помощи из-за коррупционных рисков привело к экономическим трудностям и снижению поддержки Орбана накануне выборов, которые могут завершить его длительное пребывание у власти.

Позиции Фицо в ЕС неопределенные

Позиции Фицо в Евросоюзе также выглядят неопределенно. В марте Словакия пыталась добиться исключения российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционного списка, но отказалась от угрозы вето, оказавшись в политической изоляции. Это подчеркнуло ограниченные возможности страны действовать в пользу Москвы без поддержки других членов ЕС.

Вместе с тем некоторые дипломаты считают, что в случае победы проевропейского кандидата Петера Мадьяра в Венгрии внимание Москвы может переключиться на Словакию накануне следующих выборов.

Словацкая оппозиция, в частности Иван Корчок из партии «Прогрессивная Словакия», предостерегает от возможного вмешательства России в избирательный процесс. Он ссылается на утечки записей, которые якобы свидетельствуют о переговорах словацких, венгерских и российских чиновников шесть лет назад с целью не допустить победы оппозиции.

Несмотря на это, Фицо неоднократно демонстрировал способность удерживаться в политике. В случае усиления изоляции он, вероятно, попытается совместить критику ЕС с подчеркиванием важности членства Словакии в блоке, считает его давний соратник Борис Зала.

К слову, в конце марта Фицо оправдал главу МИД Венгрии Петера Сийярто по делу о вероятных отчетах Кремлю о заседаниях ЕС, заявив, что не видел доказательств разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и каждый имеет право звонить, кому хочет. Относительно визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Москву в 2020 году, организованного Сийярто, Фицо отказался от комментариев, утверждая, что тогда «политически не существовал», и попытался обвинить оппонентов в сотрудничестве с британскими пиарщиками.

Заметим, в начале апреля Фицо назвал политику ЕС по энергобезопасности «кораблем самоубийц» и потребовал немедленной отмены санкций против РФ. Он обвинил Еврокомиссию в идеологической ослепленности, а президента Украины Владимира Зеленского — в злонамеренности, призвав Брюссель возобновить диалог с Москвой, полноценно запустить нефтепровод «Дружба» и создать собственную инициативу для быстрого прекращения войны в Украине. Словацкий премьер подчеркнул, что вместе с Венгрией будет защищать экономику от некомпетентности ЕС и последствий глобальных конфликтов.