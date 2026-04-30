Фицо доигрался: Словакию могут оставить без денег от ЕС

Роберт Фицо / © Associated Press

Европейский парламент поддержал заморозку финансирования ЕС для Словакии из-за угроз верховенства права и финансовых интересов Союза со стороны правительства Роберта Фицо. За данное решение проголосовали 418 депутатов.

Об этом пишет Euractiv.

Причиной такого шага стали системные действия словацкого правительства: ликвидация Управления специальной прокуратуры, изменения в уголовное законодательство, смягчающие наказание за коррупцию, а также случаи использования еврофондов для строительства частных объектов, связанных с союзниками власти.

«Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном — он ведь сам говорит, что хочет им быть», — предостерег докладчик, евродепутат Даниэль Фрейнд.

По его словам, опыт Венгрии и Польши показывает, что замораживание фондов может помочь восстановить верховенство права.

Правительство Словакии отреагировало критически. Министр обороны Роберт Калиняк назвал решение политически мотивированным и обвинил докладчика в ложных заявлениях. Представители коалиции также заявляют, что документ не имеет обязательной силы для Еврокомиссии.

Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» бойкотировала голосование. Депутаты отметили, что поддерживают принципы верховенства права, защиты публичных ресурсов и помощи людям, но понимают, что без европейских средств Словакия окажется в крайне сложном положении, независимо от того, какое правительство у власти.

Решение Европарламента вызвало острую политическую реакцию в стране. Оппозиция назвала его свидетельством провала правительства, тогда как власть вмешательством во внутренние дела. Президент Петер Пеллегрини выразил надежду, что до фактической заморозки средств не дойдет.

Напомним, Роберт Фицо неожиданно сменил свою риторику и согласился поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро европейского кредита. Главным и единственным условием для такого шага глава словацкого правительства назвал немедленное и полноценное возобновление транзита нефти по магистрали «Дружба».

