Роберт Фицо

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу посетит Ужгород, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили СМИ Словакии со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.

Одной из главных тем двусторонней встречи станет энергетическая инфраструктура. Фицо и Зеленский сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции.

Реклама

Роберт Фицо также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. С собой он возьмет своего вице-премьера, министра экономики и министра иностранных дел.

Заметим, что у Роберта Фицо и Владимира Зеленского не было двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.

Встреча Фицо с Зеленским запланирована по возвращении премьер-министра Словакии из Китая, где 2 сентября он встретился на двусторонней основе с диктатором Путиным. В среду, 3 сентября, он принял участие в торжественном военном параде. За поездку в Китай Фицо подвергся возмущенной критике словацкой прессы, что на параде в Пекине он стоял рядом с различными азиатскими и африканскими диктаторами.

Напомним, что Фицо пообещал Путину «разобраться» с Украиной из-за атак на российский нефтепровод.