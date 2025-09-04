- Дата публикации
Фицо едет в Украину говорить с Зеленским: о чем будут договариваться
Скандальный словацкий премьер Фицо едет в Ужгород для встречи с Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу посетит Ужгород, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили СМИ Словакии со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.
Одной из главных тем двусторонней встречи станет энергетическая инфраструктура. Фицо и Зеленский сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции.
Роберт Фицо также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. С собой он возьмет своего вице-премьера, министра экономики и министра иностранных дел.
Заметим, что у Роберта Фицо и Владимира Зеленского не было двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.
Встреча Фицо с Зеленским запланирована по возвращении премьер-министра Словакии из Китая, где 2 сентября он встретился на двусторонней основе с диктатором Путиным. В среду, 3 сентября, он принял участие в торжественном военном параде. За поездку в Китай Фицо подвергся возмущенной критике словацкой прессы, что на параде в Пекине он стоял рядом с различными азиатскими и африканскими диктаторами.
Напомним, что Фицо пообещал Путину «разобраться» с Украиной из-за атак на российский нефтепровод.