Фицо испугался, что Украина перекроет «Дружбу» после предоставления кредита 90 млрд евро

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает возможного прекращения работы нефтепровода «Дружба» после принятия Европейским Союзом решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Facebook.

По словам Фицо, Словакия не поддержала предоставление этого займа и не участвует в нем вместе с Венгрией и Чехией. В то же время, он признал, что решение было утверждено в рамках процедур ЕС.

Премьер отметил, что возможная разблокировка финансирования может быть связана с открытием нефтепровода.

«Я предполагаю, что может произойти разблокировка этого займа при условии, что будут сделаны все шаги для открытия нефтепровода „Дружба“. Также технические службы сообщают нам, что проводится испытание трубопровода под давлением, предпринимаемым определенными подготовительными мероприятиями», — заявил Фицо.

В то же время, он обратил внимание на состояние отношений между странами.

«Доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано», — сказал премьер, уточнив, что это касается «способности выполнять кто-то обещания».

Фицо также не исключил, что даже при возобновлении работы нефтепровода ситуация может быстро измениться.

«Не удивился бы», если бы после разблокирования кредита для Украины «через некоторое время снова произошло бы прекращение поставок, если вообще состоится открытие нефтепровода „Дружба“, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Фицо согласился поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро европейского кредита в условиях работы нефтепровода «Дружба».

Мы ранее информировали, что МИД Польши рассматривает запрос Словакии о перелете Роберта Фицо на парад в РФ.