Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Facebook Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным назвал Евросоюз «лягушкой на дне колодца», которая якобы имеет ограниченный взгляд на мир. Он заинтересован в сотрудничестве между Словакией и РФ.

Об этом Фицо сказал в ходе общения с Путиным в Китае, пишут росСМИ.

«Иногда у меня впечатление, что мы в Евросоюзе — как лягушка, которая сидит на дне колодца и не видит, что происходит сверху. Но мир совсем другой», — сказал Фицо.

Он добавил, что уважает Евросоюз, но разочарован в нем. Фицо утверждает, что ЕС неспособен реагировать на движение в мире, а некоторые решения ему вообще не понятны.

«Мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. Нужно искать возможности углубления и расширения нашего сотрудничества», — заключил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал достаточно резкое заявление в адрес Украины. Он призвал к территориальным уступкам, а также полному отказу от идеи вступления в НАТО.

Как считает Фицо, отказ от членства в Альянсе — первая предпосылка для прекращения «конфликта». Второй он назвал готовность к обсуждению территориальных изменений в Украине. В таком случае, по его мнению, возможен прогресс.

Среди прочего Фицо: