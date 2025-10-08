Фицо назвал "наибольшую опасность" для Европы: чем в этот раз пугает премьер Словакии

Робер Фиццо. / © Associated Press

Запрет ЕС на импорт российского ядерного топлива станет "самой большой опасностью" и прямой угрозой энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, сообщает Euractiv .

Фицо подверг критике план Еврокомиссии, предусматривающий постепенный отказ от энергоресурсов России после ее вторжения в Украину и энергетический кризис 2022-го. Он назвал этот план "неудачным документом" и "полной чепухой". Мол, Европа "стреляет себе в ногу", когда отказывается от российского газа и нефти.

"Это будет самая большая опасность для Европы и ее энергетической безопасности", - заявил словацкий премьер.

По его словам, Братислава "никогда не согласится" на такое решение. Он также добавил, что его страна подписала соглашение с США о строительстве нового ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт на АЭС "Ясловское Богунице". Этот шаг, говорит Фицо, станет важным не только для Словакии, но и для всей Центральной Европы.

Заметим, что Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия по-прежнему зависят от российского ядерного топлива для своих реакторов. Европейская комиссия готовит законопроект, обязывающий страны ЕС постепенно отказаться от этого импорта.

Напомним, в Greenpeace сообщили, кто из стран ЕС больше всего покупает российский газ. Четыре ключевых страны Евросоюза — Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды — потратили на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) значительно больше, чем предоставили двустороннюю помощь Украине за тот же период.

