Фицо назвал "наибольшую опасность" для Европы: чем в этот раз пугает премьер Словакии
Фицо неоднократно выступал против попыток ЕС снизить зависимость от российской энергии.
Запрет ЕС на импорт российского ядерного топлива станет "самой большой опасностью" и прямой угрозой энергетической безопасности Европы.
Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, сообщает Euractiv .
Фицо подверг критике план Еврокомиссии, предусматривающий постепенный отказ от энергоресурсов России после ее вторжения в Украину и энергетический кризис 2022-го. Он назвал этот план "неудачным документом" и "полной чепухой". Мол, Европа "стреляет себе в ногу", когда отказывается от российского газа и нефти.
"Это будет самая большая опасность для Европы и ее энергетической безопасности", - заявил словацкий премьер.
По его словам, Братислава "никогда не согласится" на такое решение. Он также добавил, что его страна подписала соглашение с США о строительстве нового ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт на АЭС "Ясловское Богунице". Этот шаг, говорит Фицо, станет важным не только для Словакии, но и для всей Центральной Европы.
Заметим, что Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия по-прежнему зависят от российского ядерного топлива для своих реакторов. Европейская комиссия готовит законопроект, обязывающий страны ЕС постепенно отказаться от этого импорта.
Напомним, в Greenpeace сообщили, кто из стран ЕС больше всего покупает российский газ. Четыре ключевых страны Евросоюза — Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды — потратили на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) значительно больше, чем предоставили двустороннюю помощь Украине за тот же период.