Робер Фиццо. / © Associated Press

Украина — это «черная дыра», из-за которой якобы исчезают миллиарды евро. Членство страны в ЕС до 1 января 2027 года «совершенно невозможно».

Такое возмутительное заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook.

«Украина – это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза», – выразился он.

Кроме того, Фицо подверг критике давление ЕС на лидеров стран-членов. Мол, обязанность государств «предоставлять деньги на оружие». А те, кто не хочет этого делать, «становятся плохими», высказался премьер. Очевидно, имея в виду Братиславу.

Фицо дерзко подчеркнул, что считает «совершенно невозможным» членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года, а также добавил, что для вступления нужно согласие всех стран-членов.

Впрочем, говорит он, некоторые крупные страны Евросоюза хоть и поддерживают Украину в войне против РФ, но будут против ее вступления в союз. По его словам, Сербия, Черногория и Албания "в сотню раз лучше подготовлены к вступлению в ЕС", чем Украина.

Напомним, ранее Фицо заявил, что не поддержит план ЕС по активам России. По его словам, даже под якобы «давлением» он не будет поддерживать «любое решение по финансированию военных нужд Украины». Да, отметил словацкий премьер, его правительство никогда не поддержит никаких кредитов или гарантий для Украины.

Отметим, что его друг, премьер Венгрии Виктор Орбан также критикует подход ЕС к финансированию помощи Украине. Мол, использование замороженных российских активов является «объявлением войны». Также, по его словам, эти решения принимаются с нарушением европейского права и без согласия Венгрии.