Фицо "переобулся в воздухе": Словакия готова разблокировать деньги для Украины, но есть условие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

В среду, 22 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Братиславе неожиданно изменил свою риторику и согласился поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро европейского кредита. Главным и единственным условием для такого шага глава словацкого правительства назвал немедленное и полноценное возобновление транзита нефти по магистрали «Дружба».

О новых политических заявлениях словацкого лидера и его конфликте с будущим венгерским правительством пишет The Guardian.

Кредит при возобновлении транзита

Роберт Фицо отметил, что разблокировка кредита и перезапуск нефтепровода являются взаимосвязанными процессами. По его словам, именно жесткая позиция по замораживанию средств со стороны Братиславы и Будапешта якобы заставила Киев ускорить ремонтные работы на трубопроводе. В то же время, политик пожаловался на подорванное доверие между странами, выразив опасения, что Украина в ближайшее время может найти повод снова перекрыть транзит.

Словацкий премьер намекнул, что правительство не против одобрения финансовой помощи уже сегодня, однако голосование за новые европейские санкции против России отложит до момента фактического поступления нефти в страну.

Конфликт с новым премьером Венгрии

Во время выступления Фицо также подверг резкой критике будущего главу венгерского правительства Петера Мадяра, что свидетельствует о вероятном разрыве многолетнего партнерства между Братиславой и Будапештом, существовавшем во времена Виктора Орбана.

Словацкий лидер назвал ложью и откровенной кампанией по дискредитации заявления Мадяра о том, что Орбан якобы помог партии Фицо выиграть выборы 2023 путем искусственного нагнетания страха из-за мигрантов на границе.

Что известно о возобновлении работы «Дружбы»

По информации министерства экономики Словакии Денисы Саковой, утром 22 апреля Украина начала заполнение системы и повышение давления на своем участке нефтепровода со стороны Беларуси.

Венгерская компания MOL также подтвердила поступление сырья в украинскую трубу в полдень. Ожидается, что полноценная поставка нефти словацким и венгерским потребителям возобновится уже утром в четверг, 23 апреля.

Кредит на 90 млрд евро — последние новости

Тем временем послы стран Евросоюза уже согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро и поддержали юбилейный 20-й пакет санкций против РФ. Запущена формальная письменная процедура, которая должна завершиться во второй половине дня 23 апреля.

Европейские дипломаты считают этот шаг своеобразным тестом для Будапешта после политических перемен. Если нефть пойдет по трубе, Венгрия не будет блокировать решение, и Европейская комиссия сможет оперативно выделить первый транш помощи для Киева.