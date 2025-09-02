Фицо пообещал Путину разобраться с Украиной из-за атак на "Дружбу"

Фицо и Путин / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался кремлевскому диктатору Владимиру Путину на украинские удары по нефтепроводу «Дружба». Он утверждает, что «такие атаки недопустимы».

Об этом сказал словацкий премьер на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру», — говорит он.

Премьер Словакии заявил, что обсудит это во время встречи с президентом Зеленским 5 сентября в Ужгороде.

«Я буду очень серьезно открывать этот вопрос, потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — заключил Фицо.

Напомним, в рамках этой же встречи с Путиным словацкий премьер назвал Евросоюз «лягушкой на дне колодца». Свои слова он объяснил тем, что объединение якобы не видит то, что происходит вокруг. В частности, он подверг критике некоторые решения ЕС, заявив, что не понимает их.

«Иногда у меня впечатление, что мы в Евросоюзе — как лягушка, которая сидит на дне колодца и не видит, что происходит сверху. Но мир совсем другой», — сказал Фицо.

По словам словацкого политика, несмотря на уважение к Евросоюзу, он «разочарован в нем» из-за того, что последний вроде бы «не способен реагировать на движение в мире».