Фицо пообещал Путину разобраться с Украиной из-за атак на "Дружбу"
Фицо возмущен из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре РФ, поэтому хочет «серьезно поднять этот вопрос» во время встречи с Зеленским.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался кремлевскому диктатору Владимиру Путину на украинские удары по нефтепроводу «Дружба». Он утверждает, что «такие атаки недопустимы».
Об этом сказал словацкий премьер на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
«Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру», — говорит он.
Премьер Словакии заявил, что обсудит это во время встречи с президентом Зеленским 5 сентября в Ужгороде.
«Я буду очень серьезно открывать этот вопрос, потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — заключил Фицо.
Напомним, в рамках этой же встречи с Путиным словацкий премьер назвал Евросоюз «лягушкой на дне колодца». Свои слова он объяснил тем, что объединение якобы не видит то, что происходит вокруг. В частности, он подверг критике некоторые решения ЕС, заявив, что не понимает их.
«Иногда у меня впечатление, что мы в Евросоюзе — как лягушка, которая сидит на дне колодца и не видит, что происходит сверху. Но мир совсем другой», — сказал Фицо.
По словам словацкого политика, несмотря на уважение к Евросоюзу, он «разочарован в нем» из-за того, что последний вроде бы «не способен реагировать на движение в мире».