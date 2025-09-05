Фицо приехал в Ужгород на встречу с Зеленским: что привез словацкий премьер

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

В Ужгороде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо . Это первые их переговоры по возвращении Фицо из Китая, где он успел пообщаться с Владимиром Путиным и вроде бы привез Зеленскому «сообщение» от российского диктатора.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

«Фицо также объявил, что по часовой дискуссии с Путиным тет-а-тет он сделал несколько выводов, которые намерен передать Зеленскому в пятницу», — говорится в сообщении.

Состав делегаций

В состав словацкой делегации, прибывшей на переговоры в Ужгород, входят вице-премьер и министерша экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

С украинской стороны в переговорах принимает участие премьер-министр Юлия Свириденко.

Какие темы будут обсуждаться

Фицо уехал в Зеленский почти сразу после своего возвращения из Китая, где он тет-а-тет общался с Путиным. Во время той встречи в Пекине Фицо пообещал Путину, что поднимет вопрос украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, Зеленский и Фицо также будут обсуждать вопросы, которые вызывают «беспокойство» у словацкой стороны.

Украина ожидает, что Словакия продолжит поддерживать ее вступление в Евросоюз. По словам Тихого, "это создаст прочную основу для развития совместных проектов, которые улучшат жизнь как в Украине, так и в Словакии".

Позиция Украины: главные темы разговора

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо был содержательным и касался ключевых для обеих стран вопросов. Он проинформировал словацкую сторону о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, а также об усилиях по приближению мира в Украине.

«Мы обсудили ключевые темы — то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии», — отметил президент.

Также Зеленский рассказал Фицо о работе с лидерами «Коалиции желающих» для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, а также об архитектуре безопасности для Европы, в которой Словакия не останется в стороне.

Отдельной темой встречи была энергетическая независимость Европы.

«У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Фицо за поддержку движения Украины в Евросоюз, назвав это «очень весомым». Он также подчеркнул, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в ЕС. В завершение президент отметил, что этот диалог будет продолжен.

Напомним, Фицо на встрече с Путиным назвал Евросоюз «лягушкой на дне колодца» и заявил, что не понимает некоторые решения ЕС.