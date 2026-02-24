ТСН в социальных сетях

Фицо пригрозил пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в ЕС

Фицо также утверждает, что получает информацию от спецслужб о якобы рабочем состоянии нефтепровода «Дружба».

Игорь Бережанский
Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может изменить позицию Братиславы по поддержке евроинтеграции Украины в связи с вопросом поставки нефти через нефтепровод «Дружба».

Об этом он сообщил вечером 23 февраля, пишет Aktuality.

Фицо заявил, что если Украина «продолжит вред интересам Словакии» в сфере поставок стратегического сырья — имея в виду российскую нефть, которая поступала через нефтепровод «Дружба», — Словакия может пересмотреть свою «конструктивную позицию» по поддержке членства Украины в ЕС и подготовить дальнейшие шаги.

По словам словацкого премьера, остановка поставок нефти является, по его мнению, политическим решением, направленным на давление на Словакию из-за ее позиции относительно российско-украинской войны.

Фицо также утверждает, что получает информацию от спецслужб о якобы рабочем состоянии нефтепровода. Кроме того, он заявил, что Украина, по его словам, не допустила посла Словакии к осмотру места возможного повреждения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину.

Мы ранее информировали, что словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (Sloboda a Solidarita, SaS) заявила, что премьер-министр Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России.

