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Фицо пригрозил: почему Словакия может сорвать новые санкции ЕС против России
Роберт Фицо предупредил, что не поддержит новые санкции ЕС против России, если они будут противоречить интересам страны. Парламент одобрил соответствующую резолюцию.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, если они будут вредить национальным интересам.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после принятия парламентом резолюции, которая обязывает правительство не поддерживать новые ограничительные меры, передает The Independent.
"Если будут санкции, которые нам повредят, я никогда не буду голосовать за них", - заявил Фицо, добавив, что Словакия хочет оставаться конструктивным участником ЕС, но в то же время должна заботиться о собственных интересах. По его словам, резолюция, принятая словацким парламентом, является "сильным политическим сигналом".
Входящая в состав ЕС и НАТО Словакия значительно изменила свою позицию относительно войны в Украине с момента возвращения Фицо к власти. Его лево-националистическая коалиция уже прекратила официальную государственную военную помощь Киеву, а сам премьер неоднократно выступал с критикой политики ЕС в отношении России.
Ранее словацкий парламент одобрил резолюцию, запрещающую чиновникам голосовать за введение санкций против России в любых международных организациях. В то же время оппозиция саботировала голосование.