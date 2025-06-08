Фицо пригрозил: почему Словакия может сорвать новые санкции ЕС против России

Роберт Фиццо. / © Facebook Роберта Фицо

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, если они будут вредить национальным интересам.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после принятия парламентом резолюции, которая обязывает правительство не поддерживать новые ограничительные меры, передает The Independent.

"Если будут санкции, которые нам повредят, я никогда не буду голосовать за них", - заявил Фицо, добавив, что Словакия хочет оставаться конструктивным участником ЕС, но в то же время должна заботиться о собственных интересах. По его словам, резолюция, принятая словацким парламентом, является "сильным политическим сигналом".

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Входящая в состав ЕС и НАТО Словакия значительно изменила свою позицию относительно войны в Украине с момента возвращения Фицо к власти. Его лево-националистическая коалиция уже прекратила официальную государственную военную помощь Киеву, а сам премьер неоднократно выступал с критикой политики ЕС в отношении России.

Ранее словацкий парламент одобрил резолюцию, запрещающую чиновникам голосовать за введение санкций против России в любых международных организациях. В то же время оппозиция саботировала голосование.