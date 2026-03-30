Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ: какая причина

Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России, если Брюссель не повлияет на Украину для возобновления поставок российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает Ta3.

Как отмечает издание, в видеообращении Фицо подверг резкой критике Европейскую комиссию и президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения транзита российской нефти.

Реклама

«После остановки транзита газа это уже второй откровенно враждебный и экономически вредный шаг Зеленского против Словакии. Европейская комиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-нибудь сделать», — заявил он.

Фицо также обвинил Еврокомиссию в «двойных стандартах», заявив, что она якобы ставит интересы Украины выше интересов государств ЕС.

Кроме того, по его словам, Словакия получила от Брюсселя «письмо с угрозами» из-за мер по защите внутреннего топливного рынка, тогда как Украине поступают «письма, полные любви и понимания».

На этом фоне словацкий премьер пригрозил не только заблокировать новый пакет санкций, но создать препятствия для евроинтеграции Украины.

Реклама

«Если Европейская комиссия намерена продолжать действовать таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей помощи в скорейшем вступлении Украины в ЕС», — резюмировал он.

