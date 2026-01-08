Роберт Фиццо. / © Facebook Роберта Фицо

Словакия может принять участие в мониторинге мирного соглашения или перемирия в Украине, «если воюющие стороны когда-нибудь договорятся об этом».

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в своем видеообращении в Facebook.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что Братислава своих военных в Украину не отправит.

«Группа стран хочет направить на территорию Украины своих солдат. Словакия не может им в этом помешать. Однако во время работы моего правительства на территорию Украины не поедет ни один словацкий солдат в составе многонациональных военных сил», — заявил он.

В то же время, говорит Фицо, он может представить участие Словакии — «как соседа Украины» — в мониторинге мирного соглашения. Впрочем, цинично высказался он, если Киев и Москва «прежде договорятся об этом».

«Такие сделки нельзя навязать. И планам так называемой „Коалиции решительных“ принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств», — заявил он, критикуя «Коалицию».

По его словам, стратегия стран-союзниц Украины «неправильна». Потому что, мол, «ведет только к дальнейшему кровопролитию».

«Я временно представляю другое мнение о войне в Украине нет

же Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неверна. Она ведет только к дальнейшему кровопролитию», — заявил Фицо.

Напомним, соседняя Румыния отказалась отправить свои войска в Украину. Однако, говорит президент Никушор Дана, Бухарест готов внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море. Также страна обязалась оказывать логистическую поддержку и подготовку военных ВСУ в Румынии или других европейских странах.

Соседка Польша также не отправит свои войска в Украину. Впрочем, говорит глава польского правительства Дональд Туск, Варшава будет играть ведущую роль в логистическом и организационном обеспечении Украины и стран, которые будут развертывать силы на ее территории.