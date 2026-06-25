Фицо сделал заявление о войне в Украине и неожиданно назвал единственный путь к миру

Роберт Фиццо. / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что война России в Украине не имеет военного решения, а единственным выходом являются переговоры.

Об этом глава словацкого правительства заявил во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

«Судя по последним обсуждениям европейских лидеров, все больше государств-членов ЕС видят ее преимущества. Я думаю, что ЕС должен поддерживать мирные инициативы. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может быть остановлена только за столом переговоров», — сказал Фицо.

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По его словам, полномасштабное вторжение в Украину «влечет за собой огромные человеческие страдания и разрушения», а последствия войны испытывают далеко за границами страны. Именно поэтому, добавил премьер, Братислава «призывает всегда к большим дипломатическим усилиям».

Фицо подчеркнул, что «скорый мир означает меньше разрушений, а меньше разрушений означает более легкое восстановление». Он отметил, что без остановки войны восстановление суверенитета, демократии и построение новой европейской Украины не будут полностью возможны.

Напомним, Фицо заявил, что намерен предложить Евросоюзу инициативу по созданию непосредственного канала связи между Украиной и Россией. Мол, ЕС пока не имеет достаточного влияния, чтобы играть решающую роль в переговорах о завершении войны в Украине. Именно поэтому необходимо искать другие форматы коммуникации.

Кроме того, словацкий премьер призвал ЕС к прямым переговорам с Кремлем. Он выразил мнение, что должен быть «нормальный диалог», в котором должен участвовать посредник, хорошо понимающий «русскую душу» и политику.

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