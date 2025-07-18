Фицо: Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций против РФ

Роберт Фицо / © Facebook Роберта Фицо

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером в четверг, 17 июля 2025 года, объявил, что даст указание словацким представителям в ЕС поддержать 18-й пакет санкций против России.

Об этом он заявил в сообщении в соцсетях.

По словам Фицо, продолжать блокирование этого пакета было бы контрпродуктивно, поскольку все возможности для переговоров с Европейской комиссией исчерпаны, а сохранение текущей позиции угрожает интересам Словакии. Это заявление премьер сделал в видеообращении на Facebook.

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Напомним, ранее мы писали о том, что республиканцы в Сенате убеждены, что уже в этом месяце Конгресс утвердит новый санкционный закон . Он предусматривает введение сверхвысоких пошлин – в 500% – для государств, продолжающих импортировать российскую нефть и уран. В то же время, в документе предусмотрено, что президент США сможет временно приостановить действие этих тарифов при определенных условиях.