Фицо в истерике заговорил о новом наказании для Украины: что в этот раз

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что его страна может принять новые меры в отношении Украины из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Политик сообщил, что на фоне этой ситуации в Словакии объявлено чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения. Он отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского привело к серьезным практическим трудностям для словацкого энергетического рынка.

Фицо подчеркнул, что Словакия и Венгрия имеют законное право получать российскую нефть до конца 2027 года не только через трубопровод «Дружба», но и морским путем.

«Если украинское руководство и дальше сознательно будет создавать экономические трудности, Словакия будет вынуждена применить дальнейшие меры против Киева», — пригрозил он.

Кроме того, премьер поднял вопрос, не является ли задержка возобновления поставок нефти сознательной попыткой полностью изолировать Словакию и Венгрию от российских энергоресурсов. Фицо также намекнул, что постоянное блокирование поставок нефти может иметь политический мотив, ведь оно якобы вмешивается в избирательный процесс в Венгрии с целью смены правительства на более проукраинский.

Фицо и Орбан страдают из-за «Дружбы» / © Associated Press

Фицо помогает Орбану блокировать кредит для Украины

Попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась громким провалом из-за совместного демарша Венгрии и Словакии. Ожидалось, что итоговый документ в поддержку Украины будет принят всем членам ЕС, однако свои подписи под ним поставили только 25 стран. Причиной блокирования жизненно важных для Киева средств стал спор вокруг транзита российской нефти.

Роберт Фицо полностью поддержал позицию Виктора Орбана, заявив, что именно Братислава «платит цену за эту ситуацию», и в ультимативной форме потребовал от Украины допустить их инспекторов в нефтепровод.

Накануне Виктор Орбан также сделал истерическое заявление и обозвал коллег из ЕС «сумасшедшими». По его мнению, без энергоресурсов из РФ нынешняя экономическая ситуация в ЕС может оказаться критической, и континент просто не сможет выжить.