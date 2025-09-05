Фицо заверил, что всегда был за мир в Украине, и объяснил роль Словакии в гарантиях безопасности

Роберт Фицо и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что всегда соглашался с «формулой Зеленского» и другими мирными планами для прекращения войны в Украине. При этом он добавил, что его страна слишком мала, чтобы играть «решающую роль» в гарантиях безопасности.

Об этом словацкий премьер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в Ужгороде 5 сентября.

Роберт Фицо пожелал Украине «хорошего и справедливого мира», а президенту Зеленскому «как можно скорее найти решение относительно гарантий безопасности».

«Как малая страна, Словацкая Республика не может играть в этом [в гарантиях безопасности] решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение огня и ведущие к миру», — сказал премьер-министр Словакии.

Фицо также пожелал Украине «очень хорошей европейской перспективы», отметив, что путь в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт словацкого правительства в процессе вступления в Евросоюз.

Напомним, после встречи с Робертом Фицо украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Словакия будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и не останется в стороне от приближения к миру и обеспечения безопасности.