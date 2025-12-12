- Дата публикации
Фицо заявил, что не поддержит план ЕС об активах России
Премьер-министр Словакии заявил, что его правительство никогда не поддержит никакие кредиты или гарантии для Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета в этом месяце не поддержит ни одного решения, которое финансировало бы военные расходы Украины.
Об этом Фицо написал в соцсети Х.
«Я не могу и не буду ни под каким давлением поддерживать какое-либо решение по финансированию военных потребностей Украины, в которых должна участвовать Словацкая Республика. В то же время я уважаю суверенное право каждого государства-члена Европейского Союза принять другое решение на добровольной основе», — говорится в письме, которое зачитал Фицо.
Что известно о «репарационном кредите»
Идея предоставить Украине до 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов обсуждается в ЕС с начала октября. Европейская комиссия предлагает выделить эти деньги в виде кредита, который должен финансироваться за счет доходов от активов России, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.
План предусматривает, что если Россия после войны откажется выплачивать репарации Украине, она лишится права на эти активы. Однако ряд стран ЕС, в частности Бельгия, Франция и Люксембург, выразили обеспокоенность возможными юридическими рисками.
21 октября послы стран ЕС предварительно согласовали механизм «репарационного кредита», но окончательное решение лидеры ЕС отложили до декабря. Саммит лидеров ЕС запланирован на 18-19 декабря.
Между тем, администрация Дональда Трампа предложила план использования замороженных российских активов для проектов в Украине и восстановления российской экономики.