Фицо заявил, что не поддержит план ЕС об активах России

Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета в этом месяце не поддержит ни одного решения, которое финансировало бы военные расходы Украины.

Об этом Фицо написал в соцсети Х.

«Я не могу и не буду ни под каким давлением поддерживать какое-либо решение по финансированию военных потребностей Украины, в которых должна участвовать Словацкая Республика. В то же время я уважаю суверенное право каждого государства-члена Европейского Союза принять другое решение на добровольной основе», — говорится в письме, которое зачитал Фицо.

Реклама

Что известно о «репарационном кредите»

Идея предоставить Украине до 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов обсуждается в ЕС с начала октября. Европейская комиссия предлагает выделить эти деньги в виде кредита, который должен финансироваться за счет доходов от активов России, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear.

План предусматривает, что если Россия после войны откажется выплачивать репарации Украине, она лишится права на эти активы. Однако ряд стран ЕС, в частности Бельгия, Франция и Люксембург, выразили обеспокоенность возможными юридическими рисками.

21 октября послы стран ЕС предварительно согласовали механизм «репарационного кредита», но окончательное решение лидеры ЕС отложили до декабря. Саммит лидеров ЕС запланирован на 18-19 декабря.

Между тем, администрация Дональда Трампа предложила план использования замороженных российских активов для проектов в Украине и восстановления российской экономики.