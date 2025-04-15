Фицо заявил, что поедет в Москву на 9 мая: какое оправдание нашел

Роберт Фицо и диктатор Путин / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на требования ЕС, все же намерен поехать на парад в Москву 9 мая.

Об этом он написал в Facebook.

«Я поеду в Москву 9 мая. Является ли предупреждение (главы дипломатической службы ЕС — Ред.) госпожи Каллас шантажом или угрозой, что меня накажут после возвращения из Москвы? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й», — сказал Фицо.

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Он резко ответил Каллас, что является «легитимным премьер-министром Словакии — суверенной страны». Фицо отрезал, что никто не может указывать ему, куда он имеет или не имеет права путешествовать.

Словацкий премьер цинично отметил, что поедет в столицу страны-агрессора «почтить память тысяч солдат Красной Армии, которые погибли, освобождая Словакию».

«И напомню вам, что как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира в Украине и не отношусь к упорным сторонникам продолжения этой бессмысленной войны», — подытожил скандальный премьер Словакии.

Ранее издание Politico сообщило, что главный дипломат Европейского союза Кайя Каллас призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая.

В свою очередь Кремль возмутился из-за таких предупреждений главы дипломатии Евросоюза.