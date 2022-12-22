Флаги, бурные аплодисменты и объятия: выступление Зеленского в американском Конгрессе в фото

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в стенах американскому Капитолию с речью о важности поддержки Украины, санкциях против России и победном продвижении украинской армии.

Американские конгрессмены встретили лидера украинской нации с большим уважением и уважением. Во время выступления главы Украины они время от времени срывались на ноги и продолжительно и громко хлопали в ладоши, выражая поддержку словам украинского президента.

Глава украинского государства передал от защитников Бахмута, ныне обороняющих этот форпост на Донбассе, боевое знамя, подписанное украинскими бойцами спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси и вице-президентке США Камали Гаррис. В ответ он получил американский флаг, изогнутый в треугольник в специальном ящике. Интересно, что именно этот флаг развевался на Капитолием во время визита главы украинского государства.

Як Зеленський виступав у Конгресі (19 фото)

Добавим, что овации на выступление украинского президента были просто безумными. Конгрессмены долго не расходились и старались лично пожать руку украинскому президенту. Пелоси не могла даже закрыть заседание и стучала молотком, чтобы немного успокоить парламентов.

Завершилось заседание возгласами "Слава Україні!" и "Боже, храни Америку!".

Визит Зеленского в США

Собрали для вас основные и ключевые фразы из выступления Зеленского в Конгрессе. Всю речь, длившуюся около 30 минут, украинский президент озвучил на английском языке.

Ранее ТСН.ua опубликовал главные заявления Байдена и Зеленского на пресс-конференции, которую они совместно провели для журналистов после общения в Овальном кабинете. Напомним, что США будут поддерживать храбрый народ Украины столько, сколько нужно.

Добавим, что Зеленский убежден, что украинский народ контролирует ситуацию, а США помогут в этом.

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