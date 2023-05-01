"Флешмоб" от оккупантов: в Херсонской области коллаборантов заставляют отказываться от украинского гражданства

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В рамках акции все коллаборанты снимают видео с отказом от украинского гражданства.

Отметим, что в Украине отсутствует процедура отказа от гражданства, о чем известно и россиянам. Цель такой акции "сплотить" коллаборантов в ожидание возможного контрнаступления.

Да, фактически оккупационные власти пытаются «помаркировать» предателей. В то же время, видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения.

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Напомним, что российские захватчики пока не проводят массовую эвакуацию с оккупированных территорий, но готовятся к ней.

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