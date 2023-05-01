Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Флешмоб" от оккупантов: в Херсонской области коллаборантов заставляют отказываться от украинского гражданства

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1214
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Флешмоб" от оккупантов: в Херсонской области коллаборантов заставляют отказываться от украинского гражданства

Фото: unian.net

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация проводит "флешмоб".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В рамках акции все коллаборанты снимают видео с отказом от украинского гражданства.

Отметим, что в Украине отсутствует процедура отказа от гражданства, о чем известно и россиянам. Цель такой акции "сплотить" коллаборантов в ожидание возможного контрнаступления.

Да, фактически оккупационные власти пытаются «помаркировать» предателей. В то же время, видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения.

Напомним, что российские захватчики пока не проводят массовую эвакуацию с оккупированных территорий, но готовятся к ней.

Читайте также:

Коллаборант в рясе: СБУ задержала послушника УПЦ МП за восхваление Путина

Коллаборант в рясе: СБУ задержала послушника УПЦ МП за восхваление Путина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1214
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация