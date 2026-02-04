Флот Путина под ударом: США и ЕС готовят пакет санкций, но есть нюанс

Санкции

ЕС планирует представить 20-й пакет ограничительных мер против России. В США же подготовили новые ограничения, но их внедрение пока не началось.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о новом пакете санкций ЕС

Европейская комиссия готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России, приуроченный к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения. Окончательное согласование ожидается именно 24 февраля, когда страны-члены проведут очередные консультации по укреплению ограничительных мер.

Также планируется усиление контроля над так называемым теневым флотом — судами, которые помогают обходить нефтяные ограничения. Однако, по словам европейских дипломатов, это больше похоже на «медленное прокалывание» экономических возможностей России, а не на радикальный удар одновременно по всем ключевым секторам ее экономики.

Позиция США

По данным Bloomberg, США уже подготовили очередной пакет санкций против России, но сейчас нет никаких признаков их будущего внедрения. В Госдепартаменте и Белом доме воздерживаются от публичных комментариев, ссылаясь на чувствительность дипломатического процесса.

«США подготовили дополнительные санкции против России, но нет никаких признаков их внедрения, сказали они, попросив не называть их имена из-за чувствительности дипломатического вопроса», — говорится в материале.

Это может свидетельствовать о том, что американская администрация пересматривает эффективность новых ограничений и их влияние на глобальные энергетические рынки, а также согласовывает позицию с европейскими союзниками.

Ранее мы писали о том, что Европейский Союз рассматривает возможность отказа от действующего ценового потолка на российскую нефть, которая ограничивает максимальную цену, по которой разрешено обслуживать морские перевозки. Альтернатива – полный запрет на предоставление морских услуг для таких грузов. Решение обсуждается как часть изменения подхода к ограничительным мерам с целью сильнее давить на доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Такой шаг может усилить давление на логистику торговли российской нефтью, но вызывает опасения потенциальных последствий для глобальных энергетических рынков. Кроме того, речь идет о возможности поиска путей обхода санкций Россией.