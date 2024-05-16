Фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению — США

Соединенные Штаты Америки сохраняют основной фокус внимания на поддержке оборонных возможностей Украины на фоне наступательных действий РФ в Харьковском направлении.

Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

"Мы сосредоточены на поддержке обороны Украины", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению, а также другим регионам востока Украины, где ВСУ ведут ожесточенные бои.

Представительница Белого дома также напомнила, что американская разведка предусматривала наступательные действия РФ на Харьков.

«И мы ожидаем, что Россия усилит свои атаки в попытках создать неглубокую «буферную зону» вдоль границы с Украиной. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — отметила Жан-Пьер.

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Ранее говорилось, что четвертый визит Блинкена в столицу Украины состоялся уже после принятия Конгрессом пакета помощи Украине почти на 61 млрд дол. Он должен был продемонстрировать украинцам непоколебимую американскую поддержку за полгода до выборов в США на фоне открытия РФ нового фронта в Харьковской области и предоставления Вашингтоном уже третьего с конца апреля пакета военной помощи ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блинкен встретился с руководством государства и дал жару в пабе! Главное по визиту госсекретаря США

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