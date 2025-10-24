Фон дер Ляен: ЕС готовит механизм репарационного кредита для Украины

Фон дер Ляен / © Associated Press

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз продолжает работу над созданием механизма репарационного кредита для Украины, который должен быть профинансирован за счет обездвиженных российских активов.

Об этом информирует Укринформ.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой она подчеркнула, что технические и юридические детали еще окончательно не согласованы, но процесс продолжается.

«Мы продолжим работу над репарационным кредитом. Есть моменты, которые еще предстоит доработать и юридически уточнить. Мы должны действовать как в рамках европейского, так и международного права», — заявила фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что принятый 19-й пакет санкций ЕС «бьет в самое сердце российской военной экономики», а параллельно идет координация с союзниками, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросам давления на Кремль.

Репарационный кредит рассматривается как один из ключевых инструментов долгосрочной поддержки Украины и будущего восстановления за счет государства-агрессора.

Напомним, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре - Дональд Туск .