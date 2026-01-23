Фон дер Ляен: «Пакет процветания» для Украины почти завершен — что предусматривает документ

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что работа над Пакетом процветания для Украины уже почти завершена. Об этом она сообщила на пресс-конференции после неформальной встречи лидеров ЕС, где обсуждали трансатлантические отношения, передает Укринформ .

По словам фон дер Ляен, прогресс в переговорах по гарантиям безопасности, которые обсуждали, в частности, во время Парижской встречи 6 января, является «хорошим», и теперь в ЕС ожидают реакции России.

Также глава Еврокомиссии отметила, что соглашение между Украиной и США о единой, объединенной системе процветания близко к достижению. Она предположила, что усилить процветание Украины можно будет сразу по достижении прекращения огня или мира.

Фон дер Ляен уточнила, что речь идет о едином документе, отражающем коллективное видение украинцев, американцев и Европы по послевоенному будущему Украины. По ее словам, пакет базируется на оценке потребностей, проведенных Всемирным банком, и построен вокруг пяти ключевых столбов.

Первый столб предполагает повышение производительности благодаря реформам, благоприятным для бизнеса и усилению конкуренции на рынке.

Второй — ускорение интеграции Украины в единый рынок ЕС из-за изменений в ключевых секторах экономики.

Третий столб касается значительного увеличения инвестиций. Фон дер Ляен напомнила, что инвестиционная рамка для Украины, являющаяся частью Украинского фонда ЕС, уже действует.

Четвертый – усиление координации доноров, ведь для восстановления нужны не только государственные средства, но и частные инвестиции. В этом контексте она упомянула о Платформе доноров для Украины, объединяющей страны G7, Еврокомиссию и других партнеров.

Пятый столб, по словам президентки ЕК, включает фундаментальные реформы: укрепление верховенства права, активизацию антикоррупционных усилий и модернизацию государственного управления.

Фон дер Ляен назвала рамочную программу процветания «важной вехой» и подчеркнула, что ЕС уже «почти завершил работу», готовя будущее Украины как современного, суверенного и свободного государства.

Отдельно она обратила внимание на то, что на фоне усиления российских ударов Европейский Союз продолжает наращивать поддержку Украины. В частности, на этой неделе ЕС снабжает 447 аварийными генераторами для восстановления электроснабжения больниц, укрытий и критически важных служб.

Напомним, что также ЕС выделил первые €10 млн на трибунал для Путина .

Главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что российские лидеры должны быть наказаны за войну против Украины.