Фон дер Ляен раскрыла пять условий ЕС для мира: что изменится для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Реклама

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен озвучила перечень приоритетов, которые Евросоюз считает основой будущего мирного соглашения для завершения войны против Украины.

Ее выступление обнародовано на официальном сайте ЕК.

1. Гарантии справедливого и продолжительного мира

Первым и главным пунктом Фон дер Ляен назвала необходимость обеспечить Украине реальные гарантии безопасности. По ее словам, Киев как суверенное государство не может иметь никаких ограничений в отношении собственных Вооруженных сил.

Реклама

"Украина не может оставаться уязвимой к будущим атакам", - подчеркнула она. "Речь идет не только о сдерживании, но и о безопасности всей Европы".

В ЕС убеждены, что мирное соглашение должно предоставить Украине длительные механизмы защиты от повторной агрессии.

2. Защита суверенитета и границ

Вторым приоритетом фон дер Ляен назвала неприкосновенность украинских границ и право Украины самостоятельно определять свой путь.

"Мы должны быть четкими: не может быть ни одного одностороннего перекраивания границ суверенного европейского государства", - заявила она.

Реклама

Она напомнила, что Украина уже сделала выбор в пользу Европы, и нынешняя интеграция в Единый рынок и оборонно-промышленную сферу — только начало этого пути.

3. Обеспечение финансовой поддержки Украины

Третий пункт касается ресурсов, необходимых Киеву для обороны и функционирования государства. ЕС уже взял на себя обязательство профинансировать потребности Украины в 2026-2027 годах и готовит юридические решения, позволяющие использовать замороженные российские активы.

"Я не вижу ни одного сценария, по которому европейские налогоплательщики должны оплачивать все сами. Это недопустимо", - подчеркнула глава ЕК.

4. Принцип "ничего об Украине - без Украины"

Евросоюз отмечает, что реализация будущего мирного соглашения будет невозможна без участия самой Украины, ЕС и НАТО — от безопасности до послевоенного восстановления и движения к членству в ЕС.

Реклама

"Ничего об Украине - без Украины. Ничего о Европе - без Европы. Ничего о НАТО - без НАТО", - заявила фон дер Ляен.

5. Возвращение похищенных Россией украинских детей

Пятый приоритет касается массового похищения украинских детей Россией. Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа не снимает этот вопрос с повестки дня.

"Речь идет о десятках тысяч мальчиков и девочек с неизвестной судьбой. Мы их не забудем", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Украина определила "красные линии" в переговорах. Узнайте, что заявили в офисе президента.