Фон дер Ляйен имеет прямую связь с Трампом: Politico оценило, что это значит для Украины и Путина

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

В августе во время одной из атак на Украину российский беспилотник повредил здание представительства Евросоюза в Киеве. После этого инцидента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решена ждать официальных дипломатических каналов, чтобы связаться с президентом США Дональдом Трампом, а непосредственно позвонила ему.

Об этом сообщает Polotico со ссылкой на двух чиновников ЕС, знакомых с разговором.

"Вот на что способен [президент России Владимир] Путин. Вот яркий пример того, как Путин не следует своему слову", - заявила фон дер Ляйен Трампу, говорят источники.

Реклама

Издание отмечает: тот факт, что политики общаются напрямую, имеет все большее геополитическое значение. В начале второго срока Трампа Евросоюз боялся, что его покидают в стороне и не могут услышать или даже больше - даже намеренно игнорируют в жизненно важной дипломатии по войне в Украине, ведь президент США присоединялся к позициям Кремля.

Впрочем, с июня что-то изменилось – теперь два лидера регулярно общаются, говорится в материале Polotico. Кроме того, Трамп щедро осыпает фон дер Ляйен комплиментами типа «фантастически» и «невероятно», а европейские дипломаты считают, что химия между ними играет определенную роль в ухудшении позиции главы Белого дома по отношению к “фюреру” РФ Владимиру Путину.

Издание пишет, что "неожиданно резкое изменение тона" Трампа по отношению к Путину, когда он изобразил Россию «бумажным тигром», пытающейся сравниться с «большим духом» украинцев — произошла после разговоров как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с фон дер Ляйен.

По словам одного из чиновников ЕС, проукраинское послание Трампа на Truth Social состоялось после углубленного разговора с фон дер Ляйен о санкциях, на котором также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. Он говорит, что обсуждение в большинстве своем было сосредоточено на усилении давления на Россию.

Реклама

"Президент [фон дер Ляйен] четко дала понять, насколько мы решительно настроены продолжать давление на Россию", подчеркнул чиновник.

Polotico отмечает, что спешка фон дер Ляйен в роли лица Европы частично объясняется туманным пониманием Трампом ее работы — еще на этой неделе он похвалил ее за роль в «управлении многими разными странами».

"Трамп также бросает ругательства своим фаворитам, но по крайней мере пока европейцы считают, что фон дер Ляйен имеет его ухо в решающий момент. Эти отношения означают, что ей все еще придется идти на большие уступки США, в частности в сфере торговли и крупных технологических компаний, но когда дело доходит до ключевых интересов безопасности, чиновники ЕС."

Второй чиновник ЕС в комментарии Polotico заявил, что ключевым поворотным моментом в отношениях стал саммит G7 16-17 июня в канадском Кананаскисе. Там, где фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу, посвященную продвижению торгового соглашения между ЕС и США. По словам источника, "после этого контакты активизировались", в частности, произошло и явное изменение в личных отношениях политиков.

Реклама

Хотя торговое соглашение в Европе широко расценивается как унизительно одностороннее, второй чиновник ЕС заявил, что стиль переговоров фон дер Ляйен все еще поражает опытного магната недвижимости. Ведь переговоры разворачивались так, как нравится Трампу: никакой юридической терминологии, никаких технических приложений, только цифры - он угрожал заоблачными тарифами на европейские товары, а глава Еврокомиссии торговалась с ним.

"Трамп помнил ее твердую переговорную позицию. На их следующей встрече в Вашингтоне, где фон дер Ляйен была в окружении других европейских лидеров, Трамп публично пошутил: "Я думаю, что вы можете быть влиятельнее всех этих ребят за этим столом", - говорится в статье.

Отмечается, что во время августовского визита европейских лидеров в Белый дом Урсула фон дер Ляйен была единственной появившейся институциональной фигурой ЕС. Привычное сочетание двух человек по цене одного с президентом Европейского совета исчезло.

По всей вероятности, послание было четким: Брюссель совершенствует свой трансатлантический голос. Фон дер Ляйен, возможно, не говорит от имени всей Европы, но именно она все чаще отвечает на звонки, и, что важно, именно ей перезванивает Трамп.

Реклама

Впрочем, первые попытки взаимодействия с командой Трампа были неловкими, признали два чиновника ЕС. Этому не помогла и система «вращающейся двери» в администрации США в течение его первых месяцев в должности. Впрочем, когда ситуация в Вашингтоне стабилизировалась, отношения улучшились. Один фактор помог: привычка Трампа пренебрегать протоколом и звонить напрямую.

"У меня создалось впечатление, что он просто случайно брал трубку и звонил по телефону, когда хотел", - сказал один из чиновников ЕС, опираясь на свой опыт привычки президента США по связи.

По словам другого источника, "президент [фон дер Ляйен] никогда не пыталась быть шепотом".

"Трамп просто сам понял, что эта женщина очень жесткая – как он любит говорить", – рассказал еврочиновник.

Реклама

Издание отмечает, что "Европе, которая вовсю пытается говорить единым голосом, важно иметь человека, способного пробиться сквозь общий шум".

Напомним, ранее Sky News писало о резком изменении заявлений Дональда Трампа. Если раньше президент США открыто оказывал давление на Киев, чтобы он согласился на территориальные уступки, то теперь он заявляет, что Украина вполне способна вернуть все свои земли. Одним из факторов такого изменения взглядов Трампа является давление европейских союзников.