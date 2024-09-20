Фон дер Ляйен заявила, что в Литве для Украины разбирают целую ТЭЦ

Президент ЕК отметила, что в поддержку энергетической безопасности Украины уже было выделено по меньшей мере 2 млрд евро.

В Литве разбирают целую ТЭЦ, чтобы перевезти ее по частям в Украину дли последующего восстановления.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Киеве 20 сентября.

Президент ЕК сообщила, что в настоящее время в поддержку энергетической безопасности Украины уже было выделено по меньшей мере 2 млрд евро. Эти средства предоставлялись посредством финансовой поддержки и оборудования от стран-членов Евросоюза.

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В частности, речь идет о 10 тыс. трансформаторов и генераторов.

"Также в Литве разбирается целая ТЭЦ, чтобы передать ее частями Украине. И будет еще больше помощи. Вчера я объявила пакет поддержки в размере почти 160 млн евро для ремонта и предоставления аварийного зимнего оборудования. 100 млн из этих средств – из доходов от замороженных российских активов", – рассказала фон дер Ляйен.

Напомним, президент также сообщила, что Украина получит от Еврокомиссии заем на 35 млрд евро, и рассказала, на что пойдут средства.

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