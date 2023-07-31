Фонд Елены Зеленской направляет $500 тыс. на укрытия в школах и $600 тыс. на восстановление операционных Изюмской больницы

Фонд Елены Зеленской начинает новый проект по обустройству безопасных укрытий в украинских школах и направляет на это 500 тысяч долларов США, которые удалось аккумулировать благодаря поддержке международных партнеров. Еще 600 тысяч долларов США Фонд направит на восстановление Изюмской центральной больницы, а именно четырех операционных.

Фонд Елены Зеленской начинает новый проект по обустройству безопасных укрытий в украинских школах и направляет на это 500 тысяч долларов США, которые удалось аккумулировать благодаря поддержке международных партнеров. Еще 600 тысяч долларов США Фонд направит на восстановление Изюмской центральной больницы, а именно четырех операционных.

Об этом рассказала директор Фонда Елены Зеленской Нина Горбачева во время встречи команды Фонда и первой леди Украины Елены Зеленской с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

"Фонд решил направить на ремонт и оснащение укрытий в школах 500 тысяч долларов США. И это только первые шаги. Это новый проект в направлении "образование", который позволит безопасно учиться и социализироваться тысячам детей из регионов, где из-за полномасштабной войны и нехватки укрытий школы ранее работали в основном онлайн. В частности, Черниговской, Днепропетровской областей и т.д.", — отметила Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской.

Это совместный проект Фонда Елены Зеленской и Благотворительного Фонда Киевской школы экономики (KSE Foundation), цель которого – обустроить как можно больше безопасных укрытий в учебных заведениях Украины. Первые укрытия будут готовы в сентябре-октябре 2023 года.

Еще один приоритетный проект, о котором первая леди и директор Фонда рассказали делегации из Государства Катар, – это восстановление Изюмской центральной больницы.

"Проект восстановления больницы в Изюме является длительным и затратным. Но жители общины должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь. Ключевой потребностью на сегодняшний день является обустройство по меньшей мере четырех операционных. Поэтому мы решили немедленно направить 600 тысяч долларов США на эту цель. И это лишь первый шаг.. Сбор на комплексное восстановление опорного медицинского учреждения продолжается", – рассказала Нина Горбачева.

Город Изюм и сама больница находились под оккупацией агрессора почти полгода. После деоккупации региона Украина получила уничтоженную и разграбленную больницу, работающую сегодня на 10% собственной мощности.

Проект по восстановлению больницы масштабен. Для полного восстановления нужно, в частности, построить новый корпус хирургического и терапевтического отделения, разрушенный агрессором, реконструировать отделения педиатрии, акушерства и гинекологии, лечебно-диагностическое отделение, отделение неотложной помощи и другое.

Следовательно, Фонд на разных международных площадках продолжает привлекать средства для полноценного возобновления работы медицинского учреждения.

Фонд Елены Зеленской направляет $500 тыс. на укрытия в школах и $600 тыс. на восстановление операционных Изюмской больницы/Фото: пресслужба Фонд

Встречи команды Фонда и первой леди Украины Елены Зеленской с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани/Фото: пресслужба Фонда

Читайте также: