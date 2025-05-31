ВСУ

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Российская армия оказалась в сложной ситуации из-за невозможности продвижения и сильного духа украинских защитников.

Об этом рассказал директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж в статье для Foreign Policy.

По его словам, Россия сталкивается с двумя серьезными военными дилеммами. Первая — это собственная неспособность продвигаться вперед. Хотя технически Россия и получает определенный импульс, захватывая значительные площади украинской территории, этот прогресс фактически ни к чему не ведет.

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Сообщается, что в течение нескольких месяцев Россия пытается, но не может взять город Покровск. Эти попытки сопровождаются огромными потерями: по оценкам, с начала войны погибло или было ранено около 790 тысяч человек, еще 48 тысяч считаются пропавшими без вести, из них более 100 тысяч — только в этом году.

Если темпы сохранятся, к концу 2025 года потери России превысят миллион, а стратегическая ситуация не улучшится по сравнению с 2022 годом. У Путина нет простого пути изменить курс, который ведет к безвыходному тупику. Территории, которые Россия контролирует в Украине, в основном являются зонами боевых действий и не приносят России материальной выгоды.

Он рассказал, что вторая дилемма России — это Украина. Когда в 2022 году Россия не смогла нанести решающий удар и разделить страну, Путин имел выбор: ограничить войну или вести войну против гражданского населения Украины. Он выбрал второе, чтобы не выглядеть слабым и заставить украинцев сдаться. Но это решение обернулось против него: жестокость оккупации и многочисленные нападения на гражданских только укрепили дух украинцев. Украина меньше и беднее России, и не лучше подходит для войны на истощение, а на поле боя она действует самостоятельно. Однако ключевым фактором является боевой дух в

Киммейдж считает, что Россия может получить преимущество в длительной войне на истощение, например, заставив США выйти из конфликта. Это сильно повлияло бы на моральное состояние украинцев, ограничило бы возможности их армии и показало бы миру, что Украина не может поддерживать важные международные связи. Если США откажутся от поддержки, Россия сможет разделить Европу, склоняя отдельные страны к нейтралитету или даже поддержке Москвы. Таким образом она приблизится к своей цели — созданию сферы влияния в Европе и дестабилизации трансатлантического альянса.

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Впрочем, Россия провалила дипломатические усилия на Западе. Она потеряла шансы при пророссийской администрации Трампа в начале 2020-х годов, а ее наступления вопреки нескольким режимам прекращения огня только укрепили позиции Украины и Европы. Новая немецкая власть твердо поддерживает Украину, вкладывая сотни миллиардов в оборону. Дипломатия России не может обеспечить благосклонность или нейтралитет Запада, в частности из-за самой природы войны, которую ведет Москва. Путин также не позволяет дипломатам искать компромиссы, которые могли бы спасти Россию от катастрофы.

Одержимость Путина не проиграть в Украине навредила российской экономике. Военные расходы больше не подпитывают рост, который упал с 5% до нуля. Инфляция превышает 10%. Снижение цен на энергоносители, обусловленное торговыми войнами США и проблемами Китая, угрожает бюджету России, зависящему от продажи газа и нефти. Россияне, хотя и не голодают, сомневаются в мудрости правительства, видя рост цен и мрачное экономическое будущее ради безрезультатной войны. Для политика опаснее даже не выбранная война, а война, которая идет плохо.

Путин просит народ доверять ему в войне с Украиной. Многие доверяют, но те, кто нет, сталкиваются с репрессиями. Россия — не тоталитарное государство, а ее общественный договор — сочетание мобилизации для войны и политического отстранения. Вся власть сконцентрирована в руках Путина, что одновременно является и его силой, и слабостью — в зависимости от того, выиграет ли он войну. Возможно, поэтому Путин после долгого молчания начал говорить о своем преемнике — он понимает, что поставил на карту свое политическое будущее в этой неразумной войне, которую он сейчас проигрывает.

Ранее сообщалось о том, что Россия меняет направление своего наступления и перебрасывает силы с Донбасса

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