Формальные обстоятельства для роспуска Рады существуют — Стефанчук

Парламент пока продолжает работать.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что есть формальные обстоятельства для роспуска парламента, однако этого пока никто не собирается делать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Стефанчук, роспуск Верховной Рады и смена правительства — это крайние пределы.

"Формальные обстоятельства существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет, оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет. .. для него приоритет — идея, время которой пришло ", — сказал он.

Он добавил, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента: "Мне кажется, что это правильный подход — не субьективизуватись на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективной деятельности и достижения целей и четких параметров".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет смысла в роспуске парламента.

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